Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Рогов заявил, что власти Украины начали скрытую мобилизацию студентов в войска ВСУ
Alfa Romeo, как сообщается, планирует большой электрический внедорожник к 2028 году
В Тобольске школьники опубликовали видео с тараканами в столовой
Президент Казахстана заявил, что подвиги героев СССР выдуманы
В парламенте Германии предупредили, что в немецкой армии "не хватает всего"
РВ: боевики из батальона "Айдар"* показали на видео "героический" штурм пустого дома
Сергей Векслер представит премьеру спектакля "Дачники" к юбилею М. Горького
Тина Канделаки вспомнила события 1998 года: Ельцин тоже говорил: "Девальвации не будет"
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский позволяет, чтобы Запад использовал украинцев

Die Zeit: Путин одержал победу, которой Запад не ожидал

2:18
Экономика

На Западе введённый в начале декабря прошлого года потолок цен на российскую нефть считается успешным. По крайней мере, в заявлениях официальных лиц. Однако в неофициальных оценках появились сомнения насчёт успеха этих ограничений, говорится в материале германского издания Die Zeit.

Die Zeit: Путин одержал победу, которой Запад не ожидал

"Санкции ЕС против России уже несколько месяцев считаются успехом. Но данные показывают, что российские энергетические компании получают более высокие доходы, чем предполагалось ранее", — говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ограничения в сфере энергетики обходятся России в 160 миллионов евро ежедневно.

Однако на этот счёт есть сомнения. И ситуация для российской нефтедобывающей отрасли может оказаться далеко не столь драматичной, как на это рассчитывают в Брюсселе и в Вашингтоне.

В материале Die Zeit отмечается, что некоторое время назад западными экспертами было проведено исследование на основе данных о транзакциях между российскими экспортёрами нефти и их иностранными клиентами.

И выяснилось, что Россия по-прежнему неплохо зарабатывает, несмотря на уход европейских клиентов. Эксперт из Берлинского фонда науки Янис Клюге полагает, что российские компании могут продавать нефть азиатским партнёрам по рыночным ценам. И в том же Китае есть множество покупателей, которые готовы платить хорошую цену за российское сырьё.

"Неожиданная победа Путина", — констатируется в материале Die Zeit. Хотя возникает вопрос — в издании что, не знали, куда идут поставки российской нефти?

Да на те же китайские и индийские НПЗ. Которые потом ещё и перепродают часть нефтепродуктов в том числе и европейским покупателям.

Напомним, потолок цен на российскую нефть был введён странами Евросоюза и также Группой семи в начале декабря прошлого года. В ответ в России ввели с 1 февраля запрет на поставки нефти тем частным и юридическим лицам, которые поддержали потолок цен.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Популярное
США намерены воспользоваться солнечной геоинженерией для борьбы с превосходством РФ в сельском хозяйстве

США намерены регулировать климат на планете.

РИА Новости: Соединённые Штаты Америки готовятся впервые применить климатическое оружие против России
Марочко: штурмовые группы ВС РФ заняли выгодные позиции в промзоне Артёмовска
Марочко: в Артёмовске российские подразделения заняли выгодные позиции в промзоне
США нанесли "ядерный удар" по Петербургу в ответ на удар "Кинжалами" по их персоналу на Украине
Русский снайпер прямым попаданием в голову уничтожил спецназовца ВСУ
Ведя войны, Россия наступает на одни и те же грабли Сергей Лебедев Киберспецназ США ждёт отмашки от властей, чтобы обрушить на россиян лавину дипфейков Ольга Лебедева Жизнь под землёй — реальность или утопия? Ирина Шлионская
Мощнейшее наступление РФ у Донецка: готовится котёл для ВСУ
Три БПЛА полетали возле части ВКС РФ в Новой Москве
Китай опасается США, доводя уровень армии КНР до мировых стандартов
Китай опасается США, доводя уровень армии КНР до мировых стандартов
Последние материалы
Психолог: "Токсичные люди на любую новую идею реагируют с негативом"
История главной площади в России
Global Times: санкции и военная помощь другим странам со стороны США обернётся против Вашингтона
Путина в любимом Крыму защитят и ПВО, и ФСО
Симоньян объяснила, почему она перекрестилась слева направо: не католическое перекрестие
РВ: появились доказательства возможного расстрела военного ВС РФ боевиками ВСУ
Что стоит посмотреть в Калининграде
Дарья Донцова рассказала, как умирал её муж: "Просто тихо заснул"
Рок-музыканту Максиму Покровскому грозит штраф за дискредитацию армии РФ
Врач: "Причины весенней хандры поможет найти фрирайтинг"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников