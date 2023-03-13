Die Zeit: Путин одержал победу, которой Запад не ожидал

2:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

На Западе введённый в начале декабря прошлого года потолок цен на российскую нефть считается успешным. По крайней мере, в заявлениях официальных лиц. Однако в неофициальных оценках появились сомнения насчёт успеха этих ограничений, говорится в материале германского издания Die Zeit.

"Санкции ЕС против России уже несколько месяцев считаются успехом. Но данные показывают, что российские энергетические компании получают более высокие доходы, чем предполагалось ранее", — говорится в материале (перевод "ПолитРоссия").

Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ограничения в сфере энергетики обходятся России в 160 миллионов евро ежедневно.

Однако на этот счёт есть сомнения. И ситуация для российской нефтедобывающей отрасли может оказаться далеко не столь драматичной, как на это рассчитывают в Брюсселе и в Вашингтоне.

В материале Die Zeit отмечается, что некоторое время назад западными экспертами было проведено исследование на основе данных о транзакциях между российскими экспортёрами нефти и их иностранными клиентами.

И выяснилось, что Россия по-прежнему неплохо зарабатывает, несмотря на уход европейских клиентов. Эксперт из Берлинского фонда науки Янис Клюге полагает, что российские компании могут продавать нефть азиатским партнёрам по рыночным ценам. И в том же Китае есть множество покупателей, которые готовы платить хорошую цену за российское сырьё.

"Неожиданная победа Путина", — констатируется в материале Die Zeit. Хотя возникает вопрос — в издании что, не знали, куда идут поставки российской нефти?

Да на те же китайские и индийские НПЗ. Которые потом ещё и перепродают часть нефтепродуктов в том числе и европейским покупателям.

Напомним, потолок цен на российскую нефть был введён странами Евросоюза и также Группой семи в начале декабря прошлого года. В ответ в России ввели с 1 февраля запрет на поставки нефти тем частным и юридическим лицам, которые поддержали потолок цен.

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