Тина Канделаки вспомнила события 1998 года: Ельцин тоже говорил: "Девальвации не будет"

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Тина Канделаки прокомментировала слова Джозефа Байдена, который пообещал американцам, что экономике США ничего не угрожает.

Канделаки вспомнила события 1998 года в России.

"Ельцин тоже в свое время говорил: "Девальвации не будет, это я заявляю твердо и чётко. И я тут не просто фантазирую — это всё просчитано." Что случилось спустя 3 дня, тоже помним", — написала телеведущая в своём микроблоге.

Президент США обратился к нации в связи с тем, что в США обанкротились несколько крупных банков. Граждане Америки опасаются повторения сценария 2008 года, когда потерпел крах солидный банк Lehman Brothers, что повлекло за собой банкротство тысяч компаний и мировой экономический кризис.

Ранее сообщалось, что России выгодно банкротство Банка Кремниевой долины.

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