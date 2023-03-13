Sohu: Россия и Китай заключили три соглашения, которые сулят доллару большие проблемы

2:26 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия и Китай заключили три соглашения, которые обеспечат взлёт российской экономике и создадут проблемы для американского доллара. Об этом говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Sohu.

Отмечается, что у Запада практически не осталось вариантов, как ещё больше надавить на Россию. И более того, эффект от санкций бумерангом ударил по европейской экономике.

А Россия в это же время предприняла несколько шагов, чтобы в новых реалиях сохранить и увеличить доходы, говорится в материале Sohu (перевод "ПолитРоссия").

По мнению китайских аналитиков, Москва и Пекин договорились о трёх новых правилах, которые не только помогут подъёму российской экономики, но и бросят вызов гегемонии американского доллара.

Во-первых, китайские власти разрешили импорт пшеницы со всей территории России. Обе страны извлекают из этого выгоду — для России Китай крупный покупатель пшеницы, для Китая Россия надёжный поставщик.

Во-вторых, Россия и Китай расширяют торговлю энергоресурсами. В прошлом году две страны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере торговли нефтью и газом. И в этом году сотрудничество ещё более окрепло.

В-третьих, Россия и Китай переходят на национальные валюты в расчетах за энергоресурсы. Ранее в расчётах использовали американский доллар, но теперь Москва и Пекин могут не учитывать колебания курса валюты США.

И, как отмечают авторы материала, этому примеру начали следовать и другие государства.

К слову, в российском МИДе доллар США назвали "бумажкой на доверии".

Подорванное доверие к американскому доллару способствует ускорению процесса его демонополизации как основного средства международных расчётов и инвестиций, доллар является не более чем "бумажкой на доверии", заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин в интервью журналу "Проблемы национальной стратегии" РИСИ.

"Давайте скажем прямо: доллар — это не более чем "бумажка на доверии", а американское правительство никогда не выплатит галопирующий госдолг этой страны, переваливший недавно за 31 трлн долларов", — сказал дипломат.

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