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Россиян предупредили, чем рискуют при банковском переводе: участие в мошенничестве

1:01
Экономика

Деньги, ошибочно отправленные физлицу, банк не вернет. Их добровольно может вернуть лишь человек, получивший эти деньги. На этом построена схема мошенников.

Россиян предупредили, чем рискуют при банковском переводе: участие в мошенничестве

Об этом сообщила финансовый аналитик Наталья Жукова.

"Вам на счет упала некая сумма денег. И тут с вами связывается отправитель с просьбой вернуть ошибочно направленные деньги. Вы в общем-то не против — готовы отдать чужое. Вам присылают реквизиты уже другой карты, вы перечисляете деньги. А потом с вами связывается еще один человек с требованием вернуть перевод. В чем риск? Риск в том, что вы можете таким образом стать соучастником преступления, посредником в пересылке украденных средств", — цитирует эксперта Газета.Ru.

Она в этой ситуации советует не тратить и не снимать со счета эту сумму. Лучше всего сразу сообщить в банк о "вдруг" пришедшем переводе денег, и банк пусть сам разбирается с этой транзакцией.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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