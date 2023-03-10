Россиян предупредили, чем рискуют при банковском переводе: участие в мошенничестве

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Деньги, ошибочно отправленные физлицу, банк не вернет. Их добровольно может вернуть лишь человек, получивший эти деньги. На этом построена схема мошенников.

Об этом сообщила финансовый аналитик Наталья Жукова.

"Вам на счет упала некая сумма денег. И тут с вами связывается отправитель с просьбой вернуть ошибочно направленные деньги. Вы в общем-то не против — готовы отдать чужое. Вам присылают реквизиты уже другой карты, вы перечисляете деньги. А потом с вами связывается еще один человек с требованием вернуть перевод. В чем риск? Риск в том, что вы можете таким образом стать соучастником преступления, посредником в пересылке украденных средств", — цитирует эксперта Газета.Ru.

Она в этой ситуации советует не тратить и не снимать со счета эту сумму. Лучше всего сразу сообщить в банк о "вдруг" пришедшем переводе денег, и банк пусть сам разбирается с этой транзакцией.

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