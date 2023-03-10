Marketplace: крупные китайские нефтепереработчики подняли цену на российскую нефть

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперты пытаются разобраться с тем, почему цены на российскую нефть растут. Они полагают, что это связано с покупателями из Китая.

На прошлой неделе цена сырой нефти, экспортируемой Россией, достигла трёхмесячного максимума в $60 за баррель. Это ниже тех отметок, что фиксировались сразу после начала СВО в прошлом году. Но даже нынешний небольшой всплеск заставляет трейдеров задуматься о том, могут ли эти более высокие цены сохраниться какое-то время.

По мнению ряда экспертов, которых цитирует Marketplace, пока СВО продолжается, нефть марки Urals будет по-прежнему сильно недооценена по сравнению со всеми остальными её марками на рынке. С начала операции России переместила часть экспорта сырой нефти в Азию, при этом большая часть "чёрного золота" с дисконтом поступала в Индию, Турцию и Китай.

По мнению главного экономиста Argus Media Дэвида Файфа, круг покупателей из Китая растёт. Если изначально сибирскую нефть покупали мелкие независимые компании, то теперь её заказывают значительно более крупные нефтепереработчики, что и приводит к росту цен. Но одним из основных драйверов этого роста является угроза сокращения поставок нефти на рынок, которую Россия уже озвучила. В марте страна в одностороннем порядке снижает добычу сырой нефти на полмиллиона баррелей в день.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.