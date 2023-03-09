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Политолог Шаповалов: Турция пытается давить на Россию из-за зерновой сделки

1:42
Экономика

Турция не присоединилась к странам, которые ввели санкции против России, хотя могло показаться и так, после объявления об остановке транзита запрещённых товаров в Россию. Об этом заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ, член правления РАПН, эксперт Центра ПРИСП Владимир Шаповалов в беседе с корреспондентом Pravda.Ru.

Политолог Шаповалов: Турция пытается давить на Россию из-за зерновой сделки

Он отметил, что Турция — достаточно сложный партнёр, с которым у России есть некоторые разногласия и достаточно серьёзные. Однако у стран есть совместные проекты, которые имеют большие перспективы, например "Турецкий поток".

Сегодняшние действия Турции, безусловно, носят антироссийский характер, считает Шаповалов, но их можно объяснить.

"Как мне представляется, у данных действий есть мотив, как мне кажется, связанный с тем, что Турция — главный выгодополучатель от зерновой сделки. И таким образом, скорее всего, Турция стремится оказать давление на Россию, поскольку Москва заявляет о том, что не собирается продлевать зерновую сделку в силу того, что она не в интересах РФ. И те решения, которые были изначально приняты, не выполняются в настоящее время", — сказал собеседник.

Политолог полагает, что меры буду кратковременными и локальными. Если дело в зерновой сделке, то у России есть достаточно большой и эффективный инструментарий воздействия и приведения Турции в нормальное состояние, резюмировал Шаповалов.

Вчера стало известно, что таможня Турции блокирует грузы нетурецкого происхождения, которые идут в Россию.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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