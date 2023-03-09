Крупнейшая в мире криптобиржа отключает россиян от торговли долларами и евро

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

Самая крупная в мире криптобиржа по объему продаж приостановила возможность для россиян осуществлять операции с долларами и евро через P2P-сервис. Он был очень востребован в качестве альтернативы SWIFT-переводам.

Когда российские карты международных платежных систем перестали работать за границей, а переводы через систему SWIFT были ограничены, многие россияне обратились к услугам криптобирж. И вот теперь стало известно, что самая крупная из них по объёму операций Binance в связи с десятым пакетом санкций ЕС против России запретила россиянам возможность покупки и продажи долларов и евро через P2P-сервис. Об этом представители биржи сообщили изданию Forbes.

Кроме того, гражданам ЕС запрещено покупать и продавать рубли по той же самой системе P2P. Теперь пользователи должны выбирать какие-то другие фиатные валюты, имеющиеся в доступе. А вот использование рублей на криптоплощадке для граждан России всё ещё является возможным.

Большую популярность P2P-сервисы для россиян обрели в 2022 году, с их помощью переводили деньги за рубеж, в том числе и тем, кто переместился туда на постоянное место жительства. Ранее Binance также ограничил предельную стоимость активов на балансе у россиян. Она не должна превышать 10 000 евро с апреля 2022.

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