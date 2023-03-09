Импорт "серых" смартфонов в Россию практически парализован

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российский рынок электроники столкнулся с неожиданным дефицитом "серых" смартфонов. Их импорт почти прекратился из-за ужесточения таможенных досмотров.

В Россию почти полностью прекратились поставки так называемых серых, или нелегальных смартфонов, отмечают продавцы на московских радиорынках. Речь идёт об устройствах, которые ввозятся без прохождения необходимых таможенных процедур и не обслуживаются по гарантии. За последние две недели они подорожали на три-четыре тысячи рублей, и уже скоро их цена достигнет стоимости легальных "белых" гаджетов, пишут "Известия".

"Прекращение ввоза таких гаджетов связано с тем, что этот товар больше не пропускает таможня, — отмечает эксперт Эльдар Муртазин. — Проблемы у этих импортеров начались в феврале — как раз перед этим сменилось руководство ФТС, временным исполняющим обязанности главы ведомства стал Руслан Давыдов. Но, главное, со времени ухода с российского рынка мировых брендов смартфонов прошел год. За это время крупнейшие участники рынка наладили цивилизованный параллельный импорт — с уплатой всех сборов, налогов и пошлин".

В Федеральной таможенной службе заявили, что "серые" смартфоны являются контрабандой. Там отметили, что ФТС выполняет свою работу и блокирует нелегальные поставки в плановом режиме, и какого-либо дополнительного усиления борьбы с "серыми" смартфонами не предпринималось.

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