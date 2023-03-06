Скотт Риттер: Запад в отчаянии из-за способности России противостоять санкциям

1:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Способность России в том, что касается противостояния санкциям, приводит Запад в отчаяние, считает ветеран американской разведки Скотт Риттер.

По его мнению, страны коллективного Запада не только не добились своей главной цели в экономическом противостоянии с Россией, но и столкнулись с многочисленными неприятностями, сообщает "ПолитРоссия".

Эксперт полагает, что Россия заранее подготовилась к санкциям, а потому они не нанесли ей значительного ущерба. Москва придерживалась определённого плана.

Этот план помог РФ смягчить последствия санкционного давления. А вот Запад проблем не избежал. В особенности это касается Европы, которая столкнулась с острой нехватной энергоносителей. И последствия отказал от российских энергоносителей будут сказываться ещё долго.

По мнению Скотта Риттера, санкции потерпели неудачу, данный факт с каждым днём.

"Запад находится в отчаянном положении из-за неудачи с санкциями. Россия не собирается проигрывать в этом экономическом противостоянии", — подчеркнул Скотт Риттер.

Напомним, недавно Евросоюз принял очередной, уже десятый по счёту за прошедший год, пакет антироссийских санкций. При этом не обошлось без разногласий — некоторые страны, в том числе Венгрия и Франция, выступили против санкций в отношении российской атомной отрасли. Которые в итоге в пакет включены не были.

Представители ЕС заявляют, что осталось не так уж и много сфер, где ещё можно ввести санкции. И говорят о том, что теперь они сосредоточатся на том, чтобы помешать обходу уже действующих ограничительных мер.

Хотя для этого придётся оказывать давление на те государства, которые антироссийские санкции не поддерживают. И вовсе не факт, что Западу в этом будет сопутствовать успех.

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