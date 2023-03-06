Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Глава Chevron заявил о множестве проблем из-за потолка цен на нефтепродукты из России
Автоэксперт: идея превращения автомобилей в электрокары в России вызывает только смех
Инфекционист Андреев назвал синегнойную палочку причиной ухудшения состояния фигуриста Костомарова
Депутат Госдумы Бессараб: "паспорт семьи мобилизованного" нужен для доступа к мерам соцподдержки
Леонид Агутин поделился, что достаёт для Варум санкционные вещи: "Использую параллельный импорт"
Опубликованы видеокадры из Марьинки, где войска ВС РФ ведут наступление
NetEase: РФ станет пионером в борьбе с гегемонией США
Безсонов: боевики ВСУ могли расстрелять русского солдата, переодетого в украинскую форму
Власти Австрии: полная экономическая изоляция России по примеру Северной Кореи невозможна

Скотт Риттер: Запад в отчаянии из-за способности России противостоять санкциям

1:56
Экономика

Способность России в том, что касается противостояния санкциям, приводит Запад в отчаяние, считает ветеран американской разведки Скотт Риттер.

Скотт Риттер: Запад в отчаянии из-за способности России противостоять санкциям

По его мнению, страны коллективного Запада не только не добились своей главной цели в экономическом противостоянии с Россией, но и столкнулись с многочисленными неприятностями, сообщает "ПолитРоссия".

Эксперт полагает, что Россия заранее подготовилась к санкциям, а потому они не нанесли ей значительного ущерба. Москва придерживалась определённого плана.

Этот план помог РФ смягчить последствия санкционного давления. А вот Запад проблем не избежал. В особенности это касается Европы, которая столкнулась с острой нехватной энергоносителей. И последствия отказал от российских энергоносителей будут сказываться ещё долго.

По мнению Скотта Риттера, санкции потерпели неудачу, данный факт с каждым днём.

"Запад находится в отчаянном положении из-за неудачи с санкциями. Россия не собирается проигрывать в этом экономическом противостоянии", — подчеркнул Скотт Риттер.

Напомним, недавно Евросоюз принял очередной, уже десятый по счёту за прошедший год, пакет антироссийских санкций. При этом не обошлось без разногласий — некоторые страны, в том числе Венгрия и Франция, выступили против санкций в отношении российской атомной отрасли. Которые в итоге в пакет включены не были.

Представители ЕС заявляют, что осталось не так уж и много сфер, где ещё можно ввести санкции. И говорят о том, что теперь они сосредоточатся на том, чтобы помешать обходу уже действующих ограничительных мер.

Хотя для этого придётся оказывать давление на те государства, которые антироссийские санкции не поддерживают. И вовсе не факт, что Западу в этом будет сопутствовать успех.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Популярное
Сотни танков и БТР из США переброшены в Польшу — военкор Руденко

Военный журналист Андрей Руденко опубликовал в своём Telegram-канале видео из морского порта польского города Гдыня, куда из США было переброшено огромное количество военной техники.

Военкор Руденко показал сотни американских танков и БТР, переброшенных в Польшу
РВ: российские военные в ходе боя разбили группу боевиков ВСУ, выживших взяли в плен
Русские солдаты в бою захватили в плен боевиков ВСУ
Колонны ВСУ пытаются покинуть Артёмовск, ВС РФ уничтожают их
Выше 60 процентов: ЕС прошёл зиму с рекордными запасами газа в хранилищах
Движение "Талибан"*: лидер-"невидимка" под огнём критики Александр Трубин Поведение Болгарии продолжает омрачать двусторонние отношения с Сербией Михаил Плисюк Человечество до сих пор продолжает свои опыты в области брака Сергей Лебедев
Боевики ВСУ ударили из "Градов" по своим при выходе из Бахмута
В зоне спецоперации появилось много бронетранспортёров МТ-ЛБ ВС РФ с корабельной ЗУ 2М-3М
Стали известны особенности супербомбы, использованной под Черниговом
Стали известны особенности супербомбы, использованной под Черниговом
Последние материалы
Глава Chevron заявил о множестве проблем из-за потолка цен на нефтепродукты из России
Автоэксперт: идея превращения автомобилей в электрокары в России вызывает только смех
Инфекционист Андреев назвал синегнойную палочку причиной ухудшения состояния фигуриста Костомарова
Депутат Госдумы Бессараб: "паспорт семьи мобилизованного" нужен для доступа к мерам соцподдержки
Леонид Агутин поделился, что достаёт для Варум санкционные вещи: "Использую параллельный импорт"
Опубликованы видеокадры из Марьинки, где войска ВС РФ ведут наступление
NetEase: РФ станет пионером в борьбе с гегемонией США
Фитнес-тренер: "Зарядка укрепляет мышцы и повышает трудоспособность"
Скотт Риттер: Запад в отчаянии из-за способности России противостоять санкциям
Безсонов: боевики ВСУ могли расстрелять русского солдата, переодетого в украинскую форму
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников