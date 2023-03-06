Власти Австрии: полная экономическая изоляция России по примеру Северной Кореи невозможна

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Руководитель МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Россию невозможно полностью изолировать от стран Европейского союза в экономической сфере.

"Россия не исчезнет", — подчеркнул министр, слова которого приводит Der Standard.

По данным главы внешнеполитического ведомства, некоторые чиновники на Западе хотят разорвать с Москвой все отношения. Как отметил Шалленберг, РФ всегда будет крупнейшим соседом ЕС.

Россию невозможно сделать второй КНДР, добавил министр.

Ранее журналисты Reuters сообщили, что американские власти тайно ведут переговоры со странами "Большой семёрки" по поводу санкций против Китая.

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