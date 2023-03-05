РИА Новости: поставлять газ через турецкий хаб смогут РФ, Иран и США

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Поставщиками газа через хаб в Турции смогут стать сразу несколько стран. При желание в них может войти даже США, сообщила аналитик "Выгон Консалтинг" Евгения Попова.

Так, по словам эксперта, поставлять голубое топливо смогут:

Россия,

Азербайджан,

Иран,

в перспективе Туркменистан.

"Другие поставщики СПГ: Алжир, Катар, США и прочие", — пояснила Попова в беседе с РИА Новости.

По словам аналитика, новый газовый хаб может стать "своеобразным газораспределительным центром", а также "новой точкой" для проведения торгов на электронной площадке.

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