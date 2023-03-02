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CNN: благодаря "таинственному флоту" Россия перевозит нефть по всему миру

0:59
Экономика

Москва по-прежнему поставляет нефть другим странам с помощью "таинственного флота". Об этом говорится в сюжете Джулии Горовиц для CNN.

CNN: благодаря "таинственному флоту" Россия перевозит нефть по всему миру

По её словам, "секретные" танкеры развозят российские энергоресурсы по всему миру, несмотря на американские санкции. Она считает, что "таинственный флот" состоит из 600 кораблей. Это 10% от мирового числа крупных танкеров, указала журналист.

Горовиц убеждена: Россия не собирается останавливать сделки со своими партнёрами. Как пояснила обозреватель, на Западе никто даже не догадывается, кто владеет и управляет кораблями с нефтью из РФ.

"По мере ужесточения санкций к "таинственному флоту" присоединяются всё больше судов, готовых обеспечить экспорт", — подчеркнула автор сюжета.

Ранее экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил о провале санкционной политики США в отношении России.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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