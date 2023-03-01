The Epoch Times: Путин нашел способ решить проблему РФ с долларами

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американский финансовый аналитик Эндрю Моран в статье для The Epoch Times заявил, что Путин нашёл способ решить проблему РФ с долларами.

Моран уверен, что Москва сейчас ищет способы решения проблемы долларовой гегемонии США. По его мнению, Россия столкнулась с ограничениями после ввода антироссийских санкций. В связи с этим Москва пытается уменьшить зависимость от доллара, полагаясь больше на китайскую валюту — юань.

Сейчас Россия продаёт нефть за юани. Ряд крупных компаний начали выпускать облигации, номинированные в китайской валюте.

В статье для The Epoch Times Моран пишет, что президент Владимир Путин нашёл ещё один способ побороть финансовую гегемонию США. В июне 2022 года члены БРИКС начали разрабатывать новую корзину резервных валют. Финансовые эксперты, по словам Морана, не исключают, что это может стать реальной альтернативой доллара.

Экономист Нуриэль Рубини заявил, что биполярный валютный режим в итоге заменит однополярный.

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