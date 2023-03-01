Эксперт-экономист Андрей Песоцкий заявил, что России нужна более самодостаточная экономика

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российская экономика проходит изменения, как и социально-политические сферы. Как изменились принципы работы и развития, рассказал экономический эксперт Андрей Песоцкий.

"Российская экономика закончила 2022 год далеко не так плохо, как ожидалось. Катастрофы не случилось. Официально объявленное падение ВВП — 2,7%, учитывая беспрецедентный объём санкций, это немного. Даже если эта цифра занижена из политических соображений, это не идёт ни в какое сравнение с падением ВВП Украины на 30-35%. Российская власть сумела быстро переориентироваться с Запада на Китай в самых разных отраслях", — сказал специалист в беседе с argumenti.ru.

России позволила выстоять так называемая ловушка большой страны, суть её заключается в возрастающих ценах, которые компенсируют потери. Запад "обрубал" рынки газа и нефти России, а это привело к росту цен и, соответственно, к увеличению прибыли нефтегазовых компаний.

Песоцкий считает, что России не стоит оглядываться на другие страны, а делать свою экономику более самодостаточной, вводя принудительное импортозамещение.

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