Средняя номинальная зарплата в Оренбургской области выросла до 43 тысяч рублей

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Представители Оренбургстата раскрыли номинальную среднюю зарплату в регионе. По данным ведомства, этот показатель составил 43 тысячи рублей.

Как подчеркнули в 56orb.ru, с 2021 года среднемесячная зарплата выросла на 13,9%. Однако, если учитывать индекс потребительских цен, местные жители стали получать на 0,7% меньше, сказали журналисты.

Они добавили, что больше всего денег в регионе зарабатывают россияне, которые трудятся в компаниях, занимающихся добычей полезных ископаемых. Специалисты этой отрасли получали в прошлом году около 79 тысяч рублей, отметили в СМИ.

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