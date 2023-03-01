Журналисты заявили, что Европейский союз больше не считает введение новых антироссийских санкций приоритетом. По информации СМИ, западные чиновники решили проанализировать уже объявленные ограничительные меры.
"Брюссель переносит акцент с принятия новых санкций на соблюдение уже существующих", — написали в Politico.
Как подчеркнули в издании, дипломаты ЕС говорят, что расширение ограничений навредит объединению больше, чем Москве. По мнению чиновников, не стоит вводить запрет на удобрения, титан и урановые стержни. Вместе с этим журналисты отметили, что объявленные санкции не оказывают на РФ ожидаемого давления.
Ранее чешский дипломат Яромир Новотны счёл ограничительные меры в отношении России бесполезными.
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