Politico: Евросоюз намерен не вводить новые санкции, а проследить соблюдение уже существующих ограничений

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Журналисты заявили, что Европейский союз больше не считает введение новых антироссийских санкций приоритетом. По информации СМИ, западные чиновники решили проанализировать уже объявленные ограничительные меры.

"Брюссель переносит акцент с принятия новых санкций на соблюдение уже существующих", — написали в Politico.

Как подчеркнули в издании, дипломаты ЕС говорят, что расширение ограничений навредит объединению больше, чем Москве. По мнению чиновников, не стоит вводить запрет на удобрения, титан и урановые стержни. Вместе с этим журналисты отметили, что объявленные санкции не оказывают на РФ ожидаемого давления.

Ранее чешский дипломат Яромир Новотны счёл ограничительные меры в отношении России бесполезными.

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