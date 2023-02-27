Иран заинтересовался опытом России в укреплении национальной валюты

1:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Иранский Центробанк недавно объявил о новом пакете мер, направленных на укрепление национальной валюты, риала. Новые меры вступили в силу 21 февраля 2023 года и основаны на опыте России.

Новые меры будут регулировать валютные поступления и резервы, возникающие благодаря экспортным операциям Ирана, с помощью ключевой ставки, которую вводит Центробанк.

Такой подход впервые был применен в России и показал блестящие результаты, отмечает издание Hamshahri (перевод "ИноСМИ").

В России модель управления валютными поступлениями была успешно применена в прошлом году. Тогда рубль после стремительного падения на фоне начала спецоперации на Украине вернулся к своим более ранним показателям и начал уверенно укрепляться.

Суть подхода заключается в том, чтобы полученная от экспорта валюта находилась под контролем Центробанка. Крупные экспортёры природных ресурсов и продукции добывающего сектора, обязывались предлагать свою выручку на рынках обмена валют и золота.

Эксперты полагают, что перенос опыта России на Иран может принести успех, поскольку в обеих экономиках значительную роль играет экспорт природных ресурсов и производство технологий для их экспорта.

Если эта модель окажется успешной в Иране, то вероятность падения стоимости мировых валют на рынках будет высока, что приведет к укреплению национальной валюты и возврату к прошлым показателям.

Таким образом, иранский Центробанк надеется укрепить национальную валюту, используя опыт России. Если новые меры окажутся успешными, то это может стать примером для других стран, которые также сталкиваются с вызовами, связанными с укреплением национальной валюты.

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