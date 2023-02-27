Казахстан ликвидировал торговое представительство в России для оптимизации госорганов

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Казахстанские власти рассказали о закрытии торгового представительства в России.

"Ликвидировать учреждение в РФ", — написали на сайте нормативных правовых актов.

Как объяснили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана, чиновники оптимизируют работу госорганов. По информации ведомства, без представительства существуют необходимые условия, которые позволяют развивать в экономике российское направление. Москва — основной партнёр республики, добавили власти.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия не собирается ликвидировать торговое представительство в Казахстане.

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