Казахстанские власти рассказали о закрытии торгового представительства в России.
"Ликвидировать учреждение в РФ", — написали на сайте нормативных правовых актов.
Как объяснили в Министерстве торговли и интеграции Казахстана, чиновники оптимизируют работу госорганов. По информации ведомства, без представительства существуют необходимые условия, которые позволяют развивать в экономике российское направление. Москва — основной партнёр республики, добавили власти.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Россия не собирается ликвидировать торговое представительство в Казахстане.
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