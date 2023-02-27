РИА Новости: сроки действия "зерновой сделки" не определены. ООН нужны гарантии по РФ

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сроки действия продовольственной сделки пока не определены, сообщил источник, знакомый с текущей ситуацией. По его словам, Анкаре и ООН необходимы гарантии от Запада по вопросу исполнения договора.

Так, согласно информации, Турция и организация требуют от коллективного запада гарантий, что российская продукция выйдет на мировой рынок.

"Да, мы хотим получить гарантии от западных стран, что не будет никаких препятствий (по выходу российской продукции и аммиака. — Прим. ред.). На данный момент имеются препятствия по логистике, страховке и оплате. Хотелось бы получить от западных стран железобетонные гарантии", — пояснил источник РИА Новости.

Кроме того, по словам собеседника агентства, гарантийные обязательства непременно должны быть обнародованы.

Действие "зерновой сделки" заканчивается 18 марта 2023 года. По данным источника, пока говорить о сроках её продления рано. Все нюансы должны решиться за столом переговоров.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.