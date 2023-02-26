Главу МИД Литвы расстроил очередной пакет антироссийских санкций

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил сожаление в связи с тем, что ограничения в отношении российской компании "Росатом" не были включены в десятый пакет санкций Евросоюза.

Он отметил, что список новых рестрикций является небольшим и запоздалым шагом. А также выразил разочарование в связи с тем, что партнёры Литвы не рассматривают наполнение санкционного кейса, а скорее думают о том, как получить льготы в своих собственных интересах, сообщает агентство ELTA.

Напомним, согласование десятого пакета санкций Евросоюза затянулось на несколько дней. Польша и страны Прибалтики традиционно выступали за наиболее жёсткие варианты.

Однако Венгрия заявила, что не допустит санкций в отношении "Росатома". В стране в следующем году должны приступить к строительству АЭС "Пакш-2" при участии российском компании.

В итоге в очередной пакет антироссийских санкций ограничительные меры против "Росатома" не были включены.

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