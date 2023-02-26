"Луковая паника": в некоторых странах лук уже чуть ли не "золотой". А что в России?

2:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Во многих странах мира сейчас наблюдается ажиотажный спрос на овощи. Обычный лук в некоторых государствах продаётся чуть ли не на вес золота.

В Европе из-за прошлогодней засухи урожай сократился на десять процентов. Что, естественно, привело к росту цен. И дефицит на европейском рынке продолжает нарастать.

В некоторых странах Азии — например, в Казахстане и в Узбекистане — откуда лук поставлялся в Европу, экспорт был приостановлен из-за ажиотажа. Запрет на экспорт ввели также Киргизия и Таджикистан.

Но настоящая "луковая паника" разразилась на Филиппинах. В этой стране цена на лук в течение нескольких месяцев выросла в шесть раз, до 13 долларов за килограмм. По сути, такая цена самый настоящий парадокс: лук сейчас на Филиппинах в три раза дороже курятины. И больше, чем средний дневной заработок по стране.

Причины такого ажиотажа: резкое снижение урожая и спекулянты. В местных ресторанах резко ограничили использование лука.

Набирает обороты "луковый туризм": жители Филиппин, работающие в Объединённых Арабских Эмиратах, везут лук оттуда. Это оказывается выгодным, хоть в ОАЭ лук тоже отнюдь не дёшев.

Но проблемы не только с луком. Во многих супермаркетах Великобритании полки с овощами пустые, ритейлеры вводят ограничения на продажу овощей в одни руки, цены растут. "Овощной кризис" усугубился из-за проблем с турецким импортом, который дал сбой из-за землетрясения. Так что надежды сейчас на урожай уже этого года.

Что же касается нашей страны, то дефицита лука в России не будет. Ввоз лука в Российскую Федерацию в 2021–2022 годах составлял всего около 160 тысяч тонн в год. Хотя надо заметить, что одним из экспортёров лука в нашу страну был Казахстан — до 90 процентов уходило в Российскую Федерацию.

Но объёмы экспорта несопоставимы с тем, сколько выращивают и собирают лука в самой России. В 2021 году в нашей страны было собрано 1608,6 тысяч тонн лука. И урожай 2022 года был достаточно большим, чтобы обеспечить запасы в овощехранилищах.

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