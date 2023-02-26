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Forbes: страны Запада опозорились в экономическом противостоянии с Россией

2:21
Экономика

Западные государства опозорились в экономическом противостоянии с Россией, начавшемся после конфликта вокруг Украины, говорится в материале, опубликованном в издании Forbes.

Forbes: страны Запада опозорились в экономическом противостоянии с Россией

США и страны Евросоюза ввели против России экономические санкции, которые позиционировались западными чиновниками как крайне эффективное средство для ослабления Москвы. Но на сегодняшний день санкции стали провалом для западных стран, цитирует агентство "Прайм" материал американского издания.

Экономика России оказалась куда более стойкой, чем ожидали в Вашингтоне. И более того, санкции сплотили россиян ещё больше.

В материале Forbes отмечается, что такой исход является позором для западных лидеров, которых ничему не научили уроки истории. Санкции, наложенные на Кубу или Иран, также не дали желаемого эффекта. И западные страны не должны были ожидать другого результата в ситуации с Россией.

И весьма заметным следствием антироссийских ограничительных мер стал рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.

Впрочем, отказываться от применения санкций в Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе, Берлине, Париже пока не намерены. Ведь это означало бы признание их неэффективности.

На днях США, Великобритания и Евросоюз ввели очередные антироссийские санкции, под которые попали физические лица и компании.

В частности, США ограничили экспорт в России бытовой техники и электроники под тем предлогом, что они могут быть использованы в военных целях. Евросоюз ограничили экспорт из РФ синтетического каучука, который используется в производстве шин. Кроме того, под санкции попали ряд российских финансовых учреждений и банков.

Это только несколько примеров, список куда обширнее. Вообще же, судя по заявлениям официальных лиц, на Западе рассчитывают, что санкции будет иметь накопительный эффект и постепенно окажут воздействие на российскую экономику. По крайней мере, так сейчас пытаются объяснить, почему столь масштабные санкции не дали ожидавшегося быстрого эффекта.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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