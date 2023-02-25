США запретили поставлять в Белоруссию и Россию смартфоны дороже 300 долларов

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американский Минторг запретил поставлять в Белоруссию и Россию смартфоны дороже 300 долларов США.

Об этом сообщает издание "Украина.ру".

По информации, всего под запрет попала линейка товаров бытовых гаджетов, насчитывающая 276 наименований.

Теперь, чтобы осуществить поставки в Белоруссию и РФ, экспортерам надо будет приобрести особую лицензию, которую будут выдавать только в исключительных случаях, пишет портал.

К примеру, под запрет экспорта попали кондиционеры, холодильники, вентиляторы, посудомойки, электронные весы, микроволновки, кофеварки, тостеры и смартфоны дороже 300 долларов.

"Выходит, американцы запретили поставлять в Россию то, что сами покупают у китайцев. А так можно было?!", — подытожило издание.

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