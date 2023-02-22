Казахстан отгрузит нефть по "Дружбе" для Германии

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Казахстан намерен приступить к отправке нефти по нефтепроводу "Дружба" в Германию уже сегодня либо в ближайшие дни, заявил министр энергетики республики Болат Акчулаков.

По его словам, все нюансы транспортировки чёрного золота согласованы, и никаких проблем с отгрузкой не возникает.

"Очень сильно надеюсь, что (нефть. — Прим. ред.) пойдёт сегодня. Если вчера закончили процедуры, подвели итоги", — пояснил министр журналистам.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление немецких аналитиков о том, что из-за потолка цен на российскую нефть и нефтепродукты в Германии могут возникнуть проблемы с дизельным топливом

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