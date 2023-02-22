Французская газовая компания Engie подала в арбитраж на российский "Газпром" и требует компенсации за снижение поставок голубого топлива из России, передаёт EADaily.
Так, согласно претензиям французов, Россия якобы "необоснованно" сократила поставки газа в середине 2022 года.
"Эта арбитражная процедура связана со значительной недопоставкой "Газпром экспортом" компании Engie с середины июня 2022 года, за чем последовало одностороннее решение "Газпром экспорта" в конце лета 2022-го о сокращении поставок компании Engie из-за разногласий сторон", — цитирует издание суть претензии.
Однако в российской компании неоднократно поясняли, что это не было неожиданностью для Парижа, так как оплата по поставкам голубого топлива была произведена не в полном объёме.
О какой сумме идёт речь, не уточняется.
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