Франция требует от "Газпрома" компенсацию за снижение поставок газа РФ

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Французская газовая компания Engie подала в арбитраж на российский "Газпром" и требует компенсации за снижение поставок голубого топлива из России, передаёт EADaily.

Так, согласно претензиям французов, Россия якобы "необоснованно" сократила поставки газа в середине 2022 года.

"Эта арбитражная процедура связана со значительной недопоставкой "Газпром экспортом" компании Engie с середины июня 2022 года, за чем последовало одностороннее решение "Газпром экспорта" в конце лета 2022-го о сокращении поставок компании Engie из-за разногласий сторон", — цитирует издание суть претензии.

Однако в российской компании неоднократно поясняли, что это не было неожиданностью для Парижа, так как оплата по поставкам голубого топлива была произведена не в полном объёме.

О какой сумме идёт речь, не уточняется.

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