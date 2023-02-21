Стоматолог из Белгорода связал подорожание лечения зубов с ростом цен на материалы

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Белгороде стоматолог Максим прокомментировал сообщения, согласно которым из-за антироссийских санкций специалисты столкнулись с недостатком некоторых материалов и препаратов.

"Такая проблема была первые три месяца", — отметил врач, слова которого приводит bel.ru.

По данным собеседника издания, клиники испытывают дефицит анестетика "Убистезина" американской корпорации ЗМ. Также эксперт заявил об увеличении стоимости материалов в несколько раз.

"Стоматология в городе подорожала в среднем на 30-50%", — добавил Максим.

По его данным, клиники раньше пользовались продукцией двух местных заводов "Владмива" и "Технодент". При этом последняя компания перестала функционировать в прошлом году из-за санкций, отметил специалист. Товары "Владмива" не подходят для работы, добавил врач.

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