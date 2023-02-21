OilPrice: ответ России на санкции против атомной отрасли будет крайне неприятным

2:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Санкции Запада против атомной отрасли России могут иметь крайне неприятные последствия, говорится в материале, опубликованном изданием OilPrice.

Напомним, при обсуждении очередного пакета санкций Евросоюза против России Франция и Венгрия заблокировали ограничительные меры против российской атомной отрасли. Всё дело в строительстве АЭС и поставках топлива для них.

"Санкции в отношении ядерного сектора России могут иметь неприятные последствия. Многие люди недооценивают уязвимость западной атомной промышленности перед РФ", — говорится в материале OilPrice (перевод "ПолитРоссия").

Во-первых, Россия является крупнейшим поставщиков ядерного топлива. Во-вторых, российским предприятиям принадлежат 46 процентов мощностей по обогащению урана.

В-третьих, многие АЭС в Восточной Европе построены советскими и российскими специалистами. И стало быть, зависят от России в плане технического обслуживания.

Проблемой для Запада является и то, что другими крупными производителями урана являются Казахстан и Узбекистан. На их совместную с Россией долю приходятся 44 процентов импорта урана странами Евросоюза и 49 процентов — США.

"Экспорт казахстанского и узбекского урана зачастую осуществляется транзитом через Санкт-Петербург или российское воздушное пространство. Основной альтернативный маршрут также уязвим, так как предполагает морские и воздушные маршруты через Чёрное и Каспийское моря и Грузию, Азербайджан и Армению. Россия может заблокировать транзит грузов через свою территорию", — говорится в материале OilPrice.

Организовать альтернативные поставки сложно, поскольку Западу пришлось бы договариваться на сей счёт с Ираном или Китаем. Это в нынешних реалиях представить сложно. Так что, констатируется в материале, в распоряжении России есть масса козырей.

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