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Путин: России не надо кланяться и клянчить деньги за границей

Экономика

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москве не надо занимать средства за рубежом. Также президент высказался о работе местных банков.

Путин: России не надо кланяться и клянчить деньги за границей

"Благодаря сильному платёжному балансу, РФ не нужно клянчить деньги", — подчеркнул глава государства в послании к Федеральному собранию.

По словам президента, банки в России функционируют стабильно. Также лидер страны назвал их прочными.

Ранее Путин предложил в течение 10 лет инвестировать в сферу ЖКХ 4,5 триллиона рублей. Сейчас есть много вызовов и возможностей, добавил руководитель РФ.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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