Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москве не надо занимать средства за рубежом. Также президент высказался о работе местных банков.
"Благодаря сильному платёжному балансу, РФ не нужно клянчить деньги", — подчеркнул глава государства в послании к Федеральному собранию.
По словам президента, банки в России функционируют стабильно. Также лидер страны назвал их прочными.
Ранее Путин предложил в течение 10 лет инвестировать в сферу ЖКХ 4,5 триллиона рублей. Сейчас есть много вызовов и возможностей, добавил руководитель РФ.
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Манёвр России с поставками палладия обернётся для США неожиданными проблемами. А вернее, уже оборачивается, хоть и "манёвра"-то пока никакого не было.