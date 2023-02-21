Путин: России не надо кланяться и клянчить деньги за границей

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москве не надо занимать средства за рубежом. Также президент высказался о работе местных банков.

"Благодаря сильному платёжному балансу, РФ не нужно клянчить деньги", — подчеркнул глава государства в послании к Федеральному собранию.

По словам президента, банки в России функционируют стабильно. Также лидер страны назвал их прочными.

Ранее Путин предложил в течение 10 лет инвестировать в сферу ЖКХ 4,5 триллиона рублей. Сейчас есть много вызовов и возможностей, добавил руководитель РФ.

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