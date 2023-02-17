Как бы не пытались США изолировать Россию от мирового рынка, план провалился. Экономика страны выстояла, тогда как санкционный вопрос среди стран ЕС и Запада дал трещину, заявил экс-советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, все заявления американских властей о том, что Россия стала "изгоем" не имеют ничего общего с реальной картиной на мировом экономическом рынке.
"Россию вряд ли можно назвать изгоем, если бы было так, то её экономика лежала бы в руинах, однако там всё идёт как по маслу. Весь мир готов сотрудничать с Россией, кроме нас и некоторых наших европейских союзников. Но даже там, в этой системе (на Западе. — Прим. ред.) полно трещин", — заявил полковник в эфире Judging Freedom.
По словам Макгрегора, все негативные антироссийские тезисы необходимо рассматривать как информационную кампанию, которая не подтверждена фактами.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Около четырёх утра ракетоносцы Черноморского флота РФ атаковали военные и инфраструктурные объекты на территории Украины.