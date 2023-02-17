Экс-советник Пентагона: отношения США и ЕС к санкциям дали трещину. В РФ всё "идёт как по маслу"

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Как бы не пытались США изолировать Россию от мирового рынка, план провалился. Экономика страны выстояла, тогда как санкционный вопрос среди стран ЕС и Запада дал трещину, заявил экс-советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

По его словам, все заявления американских властей о том, что Россия стала "изгоем" не имеют ничего общего с реальной картиной на мировом экономическом рынке.

"Россию вряд ли можно назвать изгоем, если бы было так, то её экономика лежала бы в руинах, однако там всё идёт как по маслу. Весь мир готов сотрудничать с Россией, кроме нас и некоторых наших европейских союзников. Но даже там, в этой системе (на Западе. — Прим. ред.) полно трещин", — заявил полковник в эфире Judging Freedom.

По словам Макгрегора, все негативные антироссийские тезисы необходимо рассматривать как информационную кампанию, которая не подтверждена фактами.

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