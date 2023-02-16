Горно-обогатительный комбинат в Приморье сворачивает работу и увольняет сотрудников

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Из-за невозможности осуществлять производственную деятельность Лермонтовский горно-обогатительный комбинат проводит сокращение штата сотрудников.

Весной 2023 руководство комбината расторгнет трудовые договоры с 140 сотрудниками… Решение о закрытии Лермонтовского ГОКа, который является градообразующим предприятием населённого пункта Светлогорье, было принято ещё осенью прошлого года.

Ранее сообщалось, что на Уральском компрессорном заводе рабочие бастуют из-за невыплаты зарплат.

Центральная профсоюзная газета "Солидарность" пишет, что проблемы у предприятия возникли в связи с отсутствием рынков сбыта вольфрамового концентрата.

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