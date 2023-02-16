Сбербанк запустит проект по возврату клиентам денег, которые они перевели мошенникам

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сбербанк хочет упростить возврат денег, переведённых клиентами мошенникам.

Весной банк хочет распространить этот механизм в РФ. Об этом сообщает Interfax со ссылкой на заместителя председателя правления банка Станислава Кузнецова.

"В зону нашего внимания попадают те самые переводы, которые наши клиенты под воздействием мошенников сами иногда относят деньги. Сегодня мы в активной фазе поиска тех инструментов, чтобы даже эту категорию клиентов защищать", — подчеркнул Кузнецов на уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".

Сбербанк хочет сразу возвращать деньги, которые он перевел на счёт предполагаемого мошенника. Эти средства могут блокироваться в рамках 115-Закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ПОД/ФТ). Затем через суд банк будет добиваться решения о возврате средств, заявил Кузнецов.

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