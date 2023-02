В МИД объяснили, почему Россия не уходит из ВТО: это был бы подарок для недругов

В российском внешнеполитическом ведомстве выступают против выхода страны из Всемирной торговой организации. При этом данный вопрос обсуждается в связи с инициативами ряда депутатов.

Выйти из ВТО предлагали партии "Справедливая Россия — За правду" и КПРФ. Однако в МИДе эти инициативы не поддерживают.

Там отметили, что позиция профильных ведомств, в том числе и МИДа, хорошо известна: "ВТО остается важной площадкой для отстаивания российских интересов в мировой торговой системе, а выход из нее стал бы подарком для наших недругов", сообщает РБК.

Ранее заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов, отвечая на вопрос депутатов Госдумы о возможности выхода из ВТО, сказал, что в курсе обсуждения данной темы. Но отметил, что окончательного решения пока не было.

В МИД РФ вообще не являются сторонниками того, чтобы Россия брала на себя инициативу по разрыву каких-либо международных связей. В том числе и дипломатических отношений с недружественными странами.

Например, посол России в Польше Сергей Андреев отмечал, принципиальная позиция МИД России заключается в том, что "по своей инициативе дипломатические отношения мы ни с кем не разрываем и их уровень не понижаем". Причём даже в случае с такими странами, как Польша.

