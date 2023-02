Поставки товаров из Туниса заменят России уход европейских компаний

Посол России в Тунисе Александр Золотов заявил об увеличении объёма товарооборота между Россией и Тунисом в 2022 году увеличился до 692 миллионов долларов (более 60%), сообщает EADaily.

По словам Золотова, торговое сотрудничество между двумя странами укрепляется, несмотря на трудную ситуацию в мире.

"Многие тунисские товары, особенно продукция текстильной и пищевой промышленности, являются конкурентоспособными и, следовательно, могут заменить продукцию европейских стран", — отметил дипломат.

Он добавил, что страны будут совершенствовать логистику и работать над дальнейшим увеличением объёма товарооборота.

