Посол России в Тунисе Александр Золотов заявил об увеличении объёма товарооборота между Россией и Тунисом в 2022 году увеличился до 692 миллионов долларов (более 60%), сообщает EADaily.
По словам Золотова, торговое сотрудничество между двумя странами укрепляется, несмотря на трудную ситуацию в мире.
"Многие тунисские товары, особенно продукция текстильной и пищевой промышленности, являются конкурентоспособными и, следовательно, могут заменить продукцию европейских стран", — отметил дипломат.
Он добавил, что страны будут совершенствовать логистику и работать над дальнейшим увеличением объёма товарооборота.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ совершили очередное военное преступление: расстреляли группу врачей, которые планировали эвакуировать раненых из-под Угледара, сообщил Ян Гагин.