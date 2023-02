Что происходит: Казахстан так и не отправляет нефть в Германию транзитом через РФ

Казахстан всё ещё не отправил первые 20 тысяч тонн нефти в Германию, хотя должен был сделать это ещё в январе. Но потом поставки перенесли на первую половину февраля, затем — на вторую.

Заместитель министра энергетики Казахстана Асхат Хасенов подтвердил, что к транспортировке по нефтепроводу "Дружба" этот объём нефти на февраль заявлен. Он уверил, что каких-либо технических ограничений нет.

Судя по словам казахстанского чиновника, всё дело в переговорах, которые занимают много времени.

Асхат Хасенов также отверг предположения, что причиной задержки поставок могут быть обстрелы нефтепровода "Дружба" — ВСУ такие попытки предпринимали.

Информацию из СМИ по обстрелу мы читали. Но уполномоченная компания, как и транспортирующая нефть, никаких ограничений по техническим сегодня условиям нам не давала. Таким образом, мы преград сегодня не видим. Идут, как я в начале отметил, коммерческие переговоры между поставщиком и покупателем", — цитирует замминистра энергетики Казахстана агентство "Интерфакс".

Вообще же предполагалось, что в первом квартале 2023 года в Германию из Казахстана будет поставлено по нефтепроводу "Дружба" 300 тысяч тонн нефти. Глава Минэнерго Казахстана Болат Акчулаков ранее заявлял, что казахстанские компании планируют экспортировать в Германию полтора миллиона тонн нефти в 2023 году и могут нарастить объём до семи миллионов тонн.

В Берлине этим поставкам придают большое значение, рассматривая их как альтернативу российским. Что касается точки зрения России, то в Москве ранее заявляли, что не будут препятствовать транзиту казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба".

