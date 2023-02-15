Аналитик Оленченко назвал очередной антироссийский пакет ЕС "санкционными угаром"

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко высказался по поводу нового пакета антироссийских санкций, подготовкой которого занимается Евросоюз.

"Я бы назвал это санкционным угаром. Видимо, сама Урсула фон дер Ляйен и её ближайшее окружение находятся в состоянии ожесточённости и единственное, к чему они стремятся, — создать трудности для России", — сказал Оленченко в разговоре с RT.

Эксперт подчеркнул, что новые санкции ЕС лишены какого бы то ни было здравого смысла, потому что идут вразрез и с интересами Европы, и самих украинцев.

Экономист отметил, что и в Европе, и в США уже хорошо понимают бесполезность санкций.

"Реальные рычаги исчерпаны, уже и в ЕК, и американцы понимают, что санкции не способны переломить ход событий. А Россия доказала, что способна эффективно действовать в условиях санкций и будет неуклонно и целенаправленно добиваться поставленных целей", — добавил Оленченко.

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Антироссийские санкции сеют раздор в ЕС