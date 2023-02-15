Канаде необходимо пересмотреть некоторые антироссийские санкции, заявил вице-председатель Комитета по иностранным делам Палаты общин Стефан Бержерон. По его словам, от введённых рестрикций стало хуже только внутри страны.
По словам Бержерона, часть рестрикций оказалась контрпродуктивной. В частности, Канада ввела санкции на поставки российского зерна и сопутствующих товаров.
"В результате наши сельхозпроизводители находятся в невыгодном положении, а российские товары гораздо более продуктивны и прибыльны на международных рынках. Это полнейшая глупость!", — заявил политик на брифинге комитета.
Он подчеркнул, что палате общин необходимо пересмотреть часть канадских санкций против России и устранить "противоречия".
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