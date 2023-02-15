Bloomberg: ЕС намерен ввести санкции против ряда российских банков и ФНБ

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против ряда ведущих банков России и Фонда национального благосостояния.

Так, согласно информации, под рестрикции могут попасть:

Альфа-банк,

Росбанк,

"Тинькофф банк".

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что вскоре предложат 10-ый пакет антироссийских санкций.

"Санкции ЕС направлены на то, чтобы заставить банки раскрыть информацию о замороженных российских активах, — передаёт Bloomberg. — Получение контроля над масштабами центрального банка и других государственных активов, находящихся под санкциями, которые были иммобилизованы в ЕС, рассматривается как первый шаг к изучению вариантов потенциального использования этих средств".

По данным издания, если Евросоюзу удастся получить доступ к информации по российским активам, это поможет выработать механизм их конфискации и передачи киевскому режиму якобы на восстановление Украины.

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