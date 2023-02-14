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Экономист Добромыслов рассказал, за счёт чего пенсию в РФ можно поднять в два раза

Экономика

Пенсию можно поднять в два раза, устранив ряд проблем. Об этом заявил доцент кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Константин Добромыслов, оценивая в интервью Pravda.Ru ход выполнения пенсионной реформы в РФ.

Экономист Добромыслов рассказал, за счёт чего пенсию в РФ можно поднять в два раза

По словам доктора экономических наук, сокращение числа пенсионеров в стране связано с тем, что многие люди стали продолжать работать, несмотря на достижение пенсионного возраста.

Эксперт напомнил, что размер пенсии вычисляется по индивидуальной формуле на основе накопленных баллов. Как пояснил специалист, в этой системе есть изъяны, ведь она не учитывает инфляционную и экономическую динамику. Добромыслов добавил, что недооценка труда и низкие зарплаты создают препятствия для получения больших пенсий.

"По некоторым моментам наполнение бюджета Пенсионного фонда у нас происходит не очень хорошо. Во-первых, это небольшой тариф, равный 22%. Во-вторых, низкие заработные платы, в-третьих, большое количество льготников в пенсионной системе. Вот три причины, которые не позволяют сформировать хороший бюджет. Отсюда происходят и расчёты, и индексация пенсий. Думаю, если бы эти причины были устранены, пенсию можно было бы поднять в 1,5-2 раза", — подчеркнул собеседник издания.

Ранее на сайте РБК появился материал, в котором сказано, что количество пенсионеров в России сократилось до 41,8 миллиона человек, а средняя величина страховой пенсии по старости составила 20,6 тысячи рублей.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
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