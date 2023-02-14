Le Monde: Россия избежала экономического обвала и разочаровала Запад

Россия сумела избежать экономического обвала, чем разочаровала Запад, заявили французские аналитики. На фоне санкций, эмбарго и потолка цен российская деловая активность только растёт.

Авторы уточнили, что западные и европейские страны инициировали девять санкционных волн, но ожидаемого эффекта так и не добились.

"Международный валютный фонд преподнёс в конце января сюрприз, поставив диагноз, столь же разочаровывающий для жителей Запада, сколь и обнадеживающий для Владимира Путина: рецессия ограничилась 2,2 процента в 2022 году, что далеко от 8,5 процента предусмотренных ВМФ в марте 2022 года", — пишет Le Monde.

По данным авторов, деловая активность России только растёт. По прогнозу аналитиков, в 2023 она поднимется на на 0,3 процента, и увеличится на 2,1 процента в 2024 году.

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