В Болгарии считают, что Россия ей должна за непоставленный газ

Болгария должна требовать от России выплаты неустойки за недопоставленные объёмы газа, считает экономист Евгений Кынев.

Российская компания "Газпром" прекратила поставки газа в Болгарию в конце апреля после того, как власти этой страны отказались платить за поставки в рублях. В "Газпроме" также требуют выплаты неустойки в размере одного миллиарда евро за недопоставленные объёмы газа.

Вышеупомянутый экономист Кынев полагает, что это Россия нарушила условия контракта, якобы приняв решение поменять его в одностороннем порядке. А следовательно, считает он, это Болгария должна требовать выплату неустойки.

Он также заявил, что Болгария не может оценить, покупала ли она газ по завышенным ценам или нет. Для этого нужно знать, какой в тот период была цена в рублях, во что обошлись бы операции с российской валютой, так как посредника стало два — от биржи и банка.

Кроме того, претензии Кынева вызывает и деятельность компании "Булгаргаз", который продаёт потребителям энергоресурсы на несколько десятков процентов выше, чем на международных рынках.

"Непонятно, почему мы не покупаем дешёвый газ на международных рынках, а дорогой газ вынуждены отдавать потребителям прямо зимой", — заявил экономист изданию bTV (перевод "ИноСМИ").

Кроме того, полагает Кынев, в будущем Болгария может стать независимой от российского ядерного топлива для АЭС "Козлодуй". В конце прошлого года были заключены контракты с американской компанией Westinghouse и французской Framatom.

Однако несмотря на это, президент Болгарии Румен Радев заявил, что наложит вето на следующий пакет антироссийских санкций, если они затронут атомную энергетику. Против санкций в этой сфере выступила и Венгрия, где "Росатом" должен начать строительство атомной станции "Пакш-2" в 2024 году.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.