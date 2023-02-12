Эксперт предрёк резкий скачок цен на нефть из-за сокращения РФ добычи сырья

Решение России сократить добычу нефти может сильно отразиться на стоимости чёрного золота, заявил эмиратский эксперт по мировой экономике, директор по региональному развитию в международном банке LanceBank Наиль аль-Джавабара.

Так, по его мнению, стоимость сырья может резкой возрасти и в свете сокращения экспорта нефти.

"Мы уже увидели резкое повышение цен на нефть — до 85 долларов за баррель, несмотря на то, что до этого в течение двух дней наблюдалось их падение. Не нужно забывать, что уже с ноября наблюдается падение добычи в размере двух миллионов баррелей, и любое сокращение производства повлияет на цены", — пояснил эксперт РИА Новости.

Как подчеркнул аль-Джавабара. вероятно, скачок цен произойдёт в ближайшие несколько недель или даже дней на фоне решения России сократить добычу сырья на 500 тысяч баррелей в сутки.

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