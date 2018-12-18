Россия увеличивает вложения в госдолг США

Российская Федерация продолжает увеличивать свои вложения в государственный долг Соединенных Штатов Америки.

Так, по сравнению с августом 2018 года, в сентябре вложения РФ в госдолг США увеличились на 322 миллионов долларов, а в октябре — на 210 млн долларов. По данным Министерства финансов Соединенных Штатов Америки, на конец октября Россия владела почти 15 миллиардами долларов американского госдолга.

Отметим, что Россия начала увеличить вложения в госдолг США еще в первой половине текущего года. Так, в мае 2018 года был зафиксирован первый прирост. Примечательно, что относительно небольшой — всего 5 млн долларов. За месяц до этого же, в апреле, инвестиции Российской Федерации в госдолг США рухнули вдвое — с 96 млрд долларов до 48 млрд долларов.

На данный момент крупнейшим держателем долговых обязательств США является Китайская народная республика. Следом идут Бразилия, Япония и Ирландия. Пятерку замыкает Великобритания.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению целого ряда западных средств массовой информации, российская экономика находится в упадке. Все, уверены журналисты, из-за экономических санкций, которые западные государства ввели в отношении РФ после присоединения к ее территориям Крымского полуострова.

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