Банкиры предрекли рублю скорый обвал

Сотрудники банков предполагают, что позиции рубля продолжат слабеть на фоне введенных Госдумой поправок, смягчающих валютный контроль. Послабление действует для компаний-экспортеров, которые попали под западные санкции. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на обзор "Райффафзенбанка".

Эксперты предполагают, что из-за нововведения отток капитала из страны усилится и будет расти дефицит валютной ликвидности на внутреннем рынке. Эти факторы ослабят положение рубля, поэтому аналитики прогнозируют, что доллар уже в этом году достигнет отметки в 65-70 рублей.

Поправки, которые предусматривают смягчение валютного контроля, были приняты 12 июля. Компании-экспортеры, попавшие под санкции, не будут штрафовать в случае, если они не станут возвращать на родину часть прибыли в иностранной валюте.

"Речь идет о компаниях-экспортерах, только экспортерах. Эти компании попали под санкции и не могут вернуть валютную выручку, нужно, чтобы они не штрафовались за это еще и нашими государственными органами", - заявил Алексей Моисеев, заместитель министра финансов.

Требование продавать часть прибыли в иностранной валюте появилось в 2014 году, когда доллар и евро достигли своих исторических максимумов - 80 и 100 рублей соответственно. Тогда на рынке сложилась нехватка валюты. Чтобы стабилизировать ситуацию, руководство компаний-экспортеров обзванивал лично Владимир Путин.