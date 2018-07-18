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Источник Правда.Ру

Россия вывела деньги из госдолга США для золотого удара

Экономика

Россия покинула список 33 крупнейших держателей гособлигаций США, так как недавно избавилась как минимум от трети оставшихся. Об этом сообщает американский минфин.

Согласно данным за май, последнее место в списке 33-х занимает Чили с 30 млрд долларов. В минфине США уточнили, что вложения России в госдолг США сократились до 11-летнего минимума в 14,9 млрд доларов, только с апреля по май они упали втрое.

Напомним, с 2007 года Россия начала делать крупные вложения в американские гособлигации. А в этом апреле Россия продала казначейские бумаги США на 47,5 млрд долларов, оставив себе гособлигаций на 48,7 млрд долларов. Тогда Россия переместилась с 16-й строки рейтинга держателей гособлигаций США на 22-ю.

Примерно в середине июня минфин США сообщил, что в апреле Россия вдвое сократила свои вложения в американские казначейские бумаги - на 47,5 миллиарда долларов - и опустилась в рейтинге стран-держателей этих бумаг с 16-й строки на 22-ю.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя отказ России от американских ценных бумаг, ранее пояснила, что "у нас за последние годы выросла доля золота, практически в объемах за более чем десять лет в десять раз. Мы диверсифицируем всю структуру валют...Мы проводим политику, чтобы они надежно хранились и были диверсифицированы. Мы оцениваем все риски: финансовые, экономические и геополитические. Со своей стороны, российский сенатор Алексей Пушков назвал логичным шагом по снижению финансовой зависимости от США решение России избавиться от половины американских государственных долговых бумаг.

"Россия снижает финансовую зависимость от США: в апреле сократила вклады в госбумаги США на 47,5 миллиардов - почти на 50 процентов. Логичное решение", - написал российский сенатор в Twitter.

Как пояснила РИА Новости главный экономист "Альфа-банка" Наталья Орлова, Банк России мог сократить вложения в казначейские бумаги США, поскольку дальнейшая динамика доллара в условиях торговых войн вызывает некоторое беспокойство.

"Смущают две цифры. Россия вывела из американских облигаций 135 из 150 млрд долларов. С начала года неиспользованных денег в российском бюджет 8 трлн рублей",- пишут эксперты. "Сдаётся, что мы на пороге грандиозного шухера",- добавляют они.

"Россия продолжает избавляться от долговых бумаг США и пополняет золотые запасы. В мае центробанк закупил еще 600 тыс. унций золота. Такие операции проводит не только РФ. Активнее скупать драгметалл стали Индия, Турция, Мексика, Иран, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Таджикистан, Монголия и Китай",- ранее сообщала Pravda.ru.

"Россия скупает золото на основании двух факторов. Первый: наш ЦБ страхуется от возможного ареста золотовалютных резервов за рубежом. Санкции ужесточаются, и все может пойти по примеру Ирана, у которого были арестованы резервы, вложенные в казначейские облигации. А когда вы покупаете золото, вы его спокойно храните на улице Неглинной - и голова у вас не болит, это понятно. Второй момент: мы покупаем, потому что это мера поддержки золотодобывающей отрасли",- также делился с Pravda.ru вице-президент Золотого монетного дома Алексей Вязовский.

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Темы золото облигации государственный долг
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