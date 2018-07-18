Россия покинула список 33 крупнейших держателей гособлигаций США, так как недавно избавилась как минимум от трети оставшихся. Об этом сообщает американский минфин.
Согласно данным за май, последнее место в списке 33-х занимает Чили с 30 млрд долларов. В минфине США уточнили, что вложения России в госдолг США сократились до 11-летнего минимума в 14,9 млрд доларов, только с апреля по май они упали втрое.
Напомним, с 2007 года Россия начала делать крупные вложения в американские гособлигации. А в этом апреле Россия продала казначейские бумаги США на 47,5 млрд долларов, оставив себе гособлигаций на 48,7 млрд долларов. Тогда Россия переместилась с 16-й строки рейтинга держателей гособлигаций США на 22-ю.
Примерно в середине июня минфин США сообщил, что в апреле Россия вдвое сократила свои вложения в американские казначейские бумаги - на 47,5 миллиарда долларов - и опустилась в рейтинге стран-держателей этих бумаг с 16-й строки на 22-ю.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя отказ России от американских ценных бумаг, ранее пояснила, что "у нас за последние годы выросла доля золота, практически в объемах за более чем десять лет в десять раз. Мы диверсифицируем всю структуру валют...Мы проводим политику, чтобы они надежно хранились и были диверсифицированы. Мы оцениваем все риски: финансовые, экономические и геополитические. Со своей стороны, российский сенатор Алексей Пушков назвал логичным шагом по снижению финансовой зависимости от США решение России избавиться от половины американских государственных долговых бумаг.
"Россия снижает финансовую зависимость от США: в апреле сократила вклады в госбумаги США на 47,5 миллиардов - почти на 50 процентов. Логичное решение", - написал российский сенатор в Twitter.
Как пояснила РИА Новости главный экономист "Альфа-банка" Наталья Орлова, Банк России мог сократить вложения в казначейские бумаги США, поскольку дальнейшая динамика доллара в условиях торговых войн вызывает некоторое беспокойство.
"Смущают две цифры. Россия вывела из американских облигаций 135 из 150 млрд долларов. С начала года неиспользованных денег в российском бюджет 8 трлн рублей",- пишут эксперты. "Сдаётся, что мы на пороге грандиозного шухера",- добавляют они.
"Россия продолжает избавляться от долговых бумаг США и пополняет золотые запасы. В мае центробанк закупил еще 600 тыс. унций золота. Такие операции проводит не только РФ. Активнее скупать драгметалл стали Индия, Турция, Мексика, Иран, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Таджикистан, Монголия и Китай",- ранее сообщала Pravda.ru.
"Россия скупает золото на основании двух факторов. Первый: наш ЦБ страхуется от возможного ареста золотовалютных резервов за рубежом. Санкции ужесточаются, и все может пойти по примеру Ирана, у которого были арестованы резервы, вложенные в казначейские облигации. А когда вы покупаете золото, вы его спокойно храните на улице Неглинной - и голова у вас не болит, это понятно. Второй момент: мы покупаем, потому что это мера поддержки золотодобывающей отрасли",- также делился с Pravda.ru вице-президент Золотого монетного дома Алексей Вязовский.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Собраны все заявления и намеки со встречи Путина и Трампа в Хельсинки, включая закулисные договоренности и сенсационную совместную игру на пресс-конференции.
Конфликт вспыхнул в одном из турецких отелей во время просмотра футбольного матча между Россией и Хорватией.
"Волгоград-Арену" топят ливневые воды. Они уже смыли часть набережной и пешеходную дорожку к стадиону. Теперь же вода поступает во внутренние помещения.
Дело о хищении $1,5 млрд, неуплате налогов в РФ и США Уильямом Браудером может уничтожить репутацию оппонентов Трампа, а некоторых и вовсе отправить в тюрьму.