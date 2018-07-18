Разворуют все? Счетная палаты нашла дыры в пенсионной реформе

Счетная палата не стала возражать против пенсионной реформы, предложенной правительством. Однако в СП отметили моменты, из-за которых эффективность предложенной реформы вызывает сомнения. Отзыв Счетной палаты с указанием всех спорных моментов был подписан главой СП Алексеем Кудриным. Об этом пишет BBC.
Так, в документах не содержатся расчеты, которые определяли бы взаимосвязь между повышением пенсионного возраста и созданием условий для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции.
Еще один момент, который эксперты палаты видят вызывающим сомнения, относительно чего и при каких условиях в долгосрочной перспективе пенсионная система будет считаться финансово устойчивой.
Нет уверенности и в правильности прогноза изменения количества получателей пенсий: в СП указали, что у них нет данных по изменению числа получателей пенсии с учетом предлагаемой реформы.
Читайте также:
Нищая или поздняя: Кремль объявит референдум о пенсиях?
Чиновники АП запретили СМИ говорить правду о пенсионной реформе
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Конфликт вспыхнул в одном из турецких отелей во время просмотра футбольного матча между Россией и Хорватией.
Конфликт вспыхнул в одном из турецких отелей во время просмотра футбольного матча между Россией и Хорватией.
"Волгоград-Арену" топят ливневые воды. Они уже смыли часть набережной и пешеходную дорожку к стадиону. Теперь же вода поступает во внутренние помещения.
О сложившемся раскладе политических сил в Турции и возможных действиях турецкой власти в этих условиях в видеостудии "Правды.Ру" рассказал директор Центра востоковедных исследований, тюрколог, кандидат политических наук, доцент Дипломатический академии Владимир Аватков.