Разворуют все? Счетная палаты нашла дыры в пенсионной реформе

Счетная палата не стала возражать против пенсионной реформы, предложенной правительством. Однако в СП отметили моменты, из-за которых эффективность предложенной реформы вызывает сомнения. Отзыв Счетной палаты с указанием всех спорных моментов был подписан главой СП Алексеем Кудриным. Об этом пишет BBC.

Фото: Fotodom.ru

Так, в документах не содержатся расчеты, которые определяли бы взаимосвязь между повышением пенсионного возраста и созданием условий для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции.

Еще один момент, который эксперты палаты видят вызывающим сомнения, относительно чего и при каких условиях в долгосрочной перспективе пенсионная система будет считаться финансово устойчивой.

Нет уверенности и в правильности прогноза изменения количества получателей пенсий: в СП указали, что у них нет данных по изменению числа получателей пенсии с учетом предлагаемой реформы.

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