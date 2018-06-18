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Источник Правда.Ру

Бензин в России начал дешеветь

Экономика

Цена на бензин в России начала падать - за последнюю неделю практически все виды бензина потеряли по несколько копеек в стоимости.

Бензин в России начал дешеветь. 388279.jpeg

По данным РИА Новости, снижение цен отмечается среди всех марок бензина и дизеля, за исключением "Нормаль-80".

Сообщается, что с 11 по 15 июня данный вид топлива подорожал на четыре копейки, остановившись на отметке 38,71 рубля за литр.

При этом "Регуляр-92" потерял четыре копейки и стал стоить 41,8 рубля за литр, а "Премиум-95" - 44,64 рубля за литр, лишившись трех копеек.

Напомним, ранее Росстат заявлял о замедлении роста цен на бензин. Это может быть связано со снижением акцизов на топливо с начала июня. 

"Правда.Ру" тем временем продолжала следить за ростом цен на бензин. Средняя цена литра бензина в России в апреле по сравнению с мартом выросла на 13% и составила 40,31 руб. В результате, как отмечает ЦБ, в мае россияне в ответах на вопрос о товарах и услугах, которые наиболее существенно дорожали в последний месяц, значительно чаще стали называть бензин. Доля респондентов, назвавших бензин товаром, цены на который выросли больше всего, выросла с 21% в апреле до 31% в мае.

Одной из инициатив российского правительства для урегулирования ситуации стало снижение акцизов. Но это не уменьшило цены на бензин, а лишь остановило их быстрый рост.

 

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Темы бензин россия стоимость
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