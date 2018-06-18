На все интернет-покупки за границей взлетит пошлина

Россияне, пытающиеся сэкономить свои кровные путем заказывания товаров в зарубежных интернет-магазинах, возможно, будут разочарованы. Дело в том, что такие заказы планируют обложить пошлиной. По информации газеты "Ведомости", предложение об этом направлено Федеральной таможенной службой в Минфин.

Фото: Fotodom.ru

Таким образом, покупатели помогут пополнить российский бюджет на 25 млрд рублей. Предложение призвано сделать отечественную интернет-торговлю более конкурентоспособной. В случае, если инициатива будет принята, новые правила по взиманию пошлин могут заработать с 2020 года.

Напомним, что это не первая новация в сфере интернет-покупок за последнее время. Так, с декабря прошлого года ФТС ввела новые требования к оформлению доставки посылок из зарубежных интернет-магазинов. Теперь покупатель должен дополнительно указывать свой ИНН и ссылки на купленные товары.

Что касается нынешних норм на необлагаемые пошлиной зарубежные посылки, таковыми признаются те из них, которые за месяц не превышает 31 килограмм, и стоимостью не более 1 тысячи евро. При превышении этой суммы пошлина составляет 30%, но не менее 4 евро за 1 килограмм.

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