Россию захлестнут протесты: народ восстает против пенсионной реформы

В России начинаются протесты против повышения пенсионного возраста. Граждане страны выходят на митинги против реформы.

По данным издания Фонтанка.ру, первая волна протестных выступлений прокатилась по Новосибирску, Рязани и Ухте. Далее митинги и пикеты будут проходить и в других городах.

Отметим, что в Сосногорске (Коми) митинг должен состоятся 24 июня, в Сыктывкаре и Омске - 1 июля. И это при том, что во время ЧМ-2018 действуют ужесточенные правила проведения акций. Все виды акций, не связанные со спортивными событиями, должны проводиться только в тех местах, которые определят местные власти по согласованию с ФСБ.

14 июня российское правительство одобрило окончательный вариант законопроекта о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Таким образом, в 2028 году возраст выхода на пенсию для мужчин согласно документу будет составлять 65 лет, а к 2034-му - 63 для женщин.

Россияне сразу же отреагировали на это петицией на сайте Change.org с требованием отменить повышение пенсионного возраста. Ее уже подписали более 1,3 миллиона человек.

При этом, как отметил председатель совета директоров "Правда.Ру" Вадим Горшенин, разговор о справедливости пенсионной реформы смешон. Разумеется, речь идет не о пенсионерах, а об эксплуатации граждан страны государством до самой смерти.

По мнению Горшенина, достаточно посмотреть "на пенсионное довольствие, которое гарантирует нам государство. За год, начиная с 2018 года. Средняя пенсия в 14,1 тысячу рублей выливается в 169 200 рублей. То есть, чтобы накопить такую сумму, согласно отчислениям в Пенсионный фонд, просто складывая ее под матрац, гражданину, живущему на один МРОТ, понадобится чуть больше семи лет.

И здесь появляется закономерный вопрос. Если государство предлагает среднему российскому мужчине вернуть за всю его трудовую деятельность менее 169 200 рублей (а мы ж помним про среднюю продолжительность жизни в 65,9 лет), то на кого он «горбатится» с переплатой?

У меня, например, есть ощущение, что за 36 лет моей трудовой деятельности организации и компании, в которых я работал, сделали отчислений в несколько десятков раз больше 169 200 рублей. Куда пойдут эти деньги, заработанные непосредственно моим трудом?"

Что характерно, в телеграм-канале "Минправды" уже сообщили, что "в связи с объявленным Медведевым началом непопулярной пенсионной реформы в интернете получил распространение слух о том, что в Чечне якобы повышения пенсионного возраста не будет. Появилась даже поддельная цитата Кадырова: "Наш народ страдал 10 лет, каждый чеченец потерял кормильца, стал инвалидом и является многодетным отцом или матерью. Поднятия пенсионного возраста для жителей Чечни не будет исполнено в виду прочих условий для выхода на пенсию досрочно."Ни один официальный источник или серьезное СМИ данную цитату не приводят. Появилась она изначально на Дваче. Не самый надежный источник. Да и в принципе региональное сохранение нынешнего пенсионного возраста невозможно - федеральный закон действует на всей территории РФ".

Но государстве внимательно следит за реакцией на обещанные нововведения. Управление президента по внутренней политике собирает и анализирует поступающую из регионов информацию о реакции населения на готовящееся повышение пенсионного возраста, рассказал "Ведомостям" человек, близкий к Кремлю.

Безусловно, власти обеспокоены возможными протестами, и в зависимости от остроты реакции людей власти могут даже пойти на смягчение параметров реформы: возможно снижение предельной планки, до которой предполагается повысить пенсионный возраст, или увеличение переходного периода. В любом случае изменений не избежать и весь вопрос - как это будет происходить.