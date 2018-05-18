Путин объяснил неприязнь США к "Северному потоку-2"

Путин подчеркнул, что "Северный поток - 2" может быть использован для поставок не только непосредственно в Германию, но и в другие страны Европы.

kremlin.ru

Но американский президент Дональд Трамп как бизнесмен "защищает интересы своего бизнеса, хочет продвинуть на европейский рынок свой продукт".

Поэтому многое зависит от позиции партнеров в Европе. "Проект открытый для участия в нём других партнёров, не только тех, которые сегодня там участвуют", - заключил он.

Газпровод "Северный поток - 2" будет достроен вопреки активному противодействию США, ЕС и Киева, уверен украинский эксперт в сфере энергетики Дмитрий Марунич. По его словам, это сулит незалежной экономическую катастрофу, поскольку Россия сможет поставлять газ европейским покупателям, минуя ее территорию - и без львиной доли платы за транзит, которая сейчас достигает 2 млрд долларов.

Эксперт констатировал: несмотря на все попытки остановить строительство, шансы противников второго "Потока" невысоки, потому что европейский бизнес в нем заинтересован.

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