СМИ сообщили о воскрешении Мавроди

Ожила социальная сеть покойного Сергея Мавроди. В его аккаунте в Twitter 18 мая появилось сообщение.
В нем усопший призывает "обменять старые билеты МММ на новые MVR, которые уже торгуются на биржах". Также в тексте сказано, что запущен некий "Мавро офис", где можно будет осуществить операцию.
Напомним, 62-летний создатель финансовой пирамиды умер в московской больнице. Официальную причину смерти не назвали. Однако СМИ сделали предположение, что Мавроди скончался от сердечного приступа, так как при госпитализации он жаловался на боли в области сердца. Похоронили строителя пирамиды на Троекуровском кладбище.
"Правда.ру" ранее писала, что Сергей Мавроди основал "МММ" в 1992 году. От крупнейшей финансовой пирамиды в истории России пострадали 10-15 миллионов человек. В 2007 Мавроди приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Весь этот срок он отбыл во время следствия.
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